Как стало известно «Чемпионату», сегодня, 4 января, «Авангард» подал официальный протест на судейство в матче с «Ак Барсом», который прошёл вчера, 3 января, в Казани и завершился победой «барсов» со счётом 4:3 ОТ.

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Соответствующее письмо направлено в Дисциплинарный комитет КХЛ. Омский клуб приводит в качестве доводов четыре эпизода, в том числе удар в голову вратарю Ивану Налимову в третьем периоде.



В первом периоде команда хозяев забила дважды усилиями Никиты Лямкина и Роба Клинкхаммера, на что гости ответили точным броском Тейлора Бека. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Владислав Кара и Евгений Медведев. На 57-й минуте «Авангард» сумел сравнять счёт благодаря шайбе Вилле Покки. «Ак Барс» вырвал победу в овертайме после броска в одно касание от Иржи Секача.