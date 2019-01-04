Кудашов: хоккеисты СКА не на салатиках, они готовились даже 31 декабря

Тренер СКА Алексей Кудашов поделился мнением о предстоящем матче с минским «Динамо». Игра состоится сегодня, 4 января, начало — в 19:30 мск.



«На самом деле люди у нас взрослые, профессиональные. Они не на салатиках, готовились даже 31-го числа самостоятельно. Тренировка после Нового года показала, что команда в хорошем состоянии.



«Динамо» набрало хороший ход, в последних играх оно или выигрывает, или проигрывает в одну шайбу. Со всей серьёзностью относимся к сегодняшней игре. Разобрали соперника, как обычно, знаем сильные и слабые его стороны. Осталось только эти знания воплотить в жизнь.



Рундблад способен взять на себя ту или иную роль. Это касается и всех остальных игроков. Сейчас Давид играет на позиции Херсли, а дальше будем смотреть. Календарный год в воротах начнёт Хелльберг.



Огирчук? Естественно, если игрок с командой, у него всегда есть шанс. Надеемся, сегодня он Даниилу представится, а хоккеист его использует. У Огирчука хорошая статистика, парень хорошо себя проявляет, поэтому он здесь», — приводит слова Кудашова официальный сайт СКА.