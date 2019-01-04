Сорокин: уже забыл про золото Олимпиады, смотрю только вперёд

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин отметил, что не хочет подводить промежуточные итоги нынешнего сезона.



«Сейчас нет смысла оценивать промежуточные результаты. Все оценки надо оставить до весны. Там будет разыгран Кубок Гагарина, станет ясно, на что мы наработали в этом сезоне. А сейчас пока нужно немного отдохнуть и снова приступать к работе.



«Честно говоря, не люблю итоги подводить и вспоминать, что было. Смотрю только вперёд. Все мысли о том, чтобы готовиться, готовиться и ещё раз готовиться к будущим играм. Я даже уже забыл про золото Олимпиады. А цели на этот год простые: каждую игру, каждые турнирные отрезки и тренировки отрабатывать на полную катушку. Выкладываться без остатка и наслаждаться хоккеем, а дальше что будет, то будет», — приводят слова Сорокина «Известия».