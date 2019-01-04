«Динамо» – «Автомобилист»: первый чеченский хоккеист в КХЛ дебютирует за хозяев

Стали известны составы на матч между московским «Динамо» и «Автомобилистом», который состоится сегодня, 4 января, на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 17:00 мск. В составе хозяев дебютирует нападающий Аслан Раисов.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Тарасов;
Чайковски – Хиетанен, Моисеев – Мозер – Кулёмин;
Миронов – Меньшиков, Брюквин – Индрашис – Макаров;
Пепеляев – Зайцев, Раисов – Игумнов – Карлин.
«Автомобилист»:
Коварж (Сохатский);
Гуркин – Вишневский, Доус – Да Коста – Голышев;
Трямкин – Василевский, Гареев – Паре – Секстон;
Мамкин – Бодров, Крикунов – Кучерявенко – Казионов;
Переляев, Чесалин – Торченюк – Грачёв, Рассейкин.