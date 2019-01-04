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«Трактор» одержал победу в домашней игре с «Амуром», Демченко оформил «сухарь»

«Трактор» одержал победу в домашней игре с «Амуром», Демченко оформил «сухарь»
Хоккей / КХЛ

«Трактор» обыграл «Амур» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Челябинске.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке хозяева дважды поразили ворота Алексея Мурыгина. Сначала это сделал Кристиан Томас, а затем — Райан Стоу. В середине третьего периода преимущество челябинского клуба укрепил Семён Кокуёв. Голкипер хозяев Василий Демченко оформил шат-аут.

Команда Алексея Тертышного прервала серию из двух поражений, «Амур» проиграл в четвёртый раз за последние пять матчей. «Трактор» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, хабаровский клуб располагается на 12-м месте.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2019, пятница. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
3:0
0:0, 2:0, 1:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Томас (Энлунд) – 35:24 (5x5), 2:0 – Стоу (Бэйлен) – 39:59 (5x5), 3:0 – Кокуёв (Рыбаков, Шаров) – 49:14 (5x5)
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