«Трактор» одержал победу в домашней игре с «Амуром», Демченко оформил «сухарь»

«Трактор» обыграл «Амур» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Челябинске.



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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке хозяева дважды поразили ворота Алексея Мурыгина. Сначала это сделал Кристиан Томас, а затем — Райан Стоу. В середине третьего периода преимущество челябинского клуба укрепил Семён Кокуёв. Голкипер хозяев Василий Демченко оформил шат-аут.



Команда Алексея Тертышного прервала серию из двух поражений, «Амур» проиграл в четвёртый раз за последние пять матчей. «Трактор» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, хабаровский клуб располагается на 12-м месте.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.