Тертышный: нам удался второй период, в третьем сосредоточились на обороне

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с «Амуром» (3:0).



«Первый период получился равным. Второй период нам удался, ближняя лавка, создали множество моментов, реализовали их. В третьем периоде сосредоточились на обороне. У соперника были моменты хорошие, но Вася Демченко нас сегодня в этих эпизодах выручал. Молодец он сегодня, сыграл на ноль, его поздравляем. Также хочу поздравить команду с победой и болельщиков, которые нас сегодня очень хорошо поддерживали», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.



Команда Тертышного прервала серию из двух поражений, «Амур» проиграл в четвёртый раз за последние пять матчей. «Трактор» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, хабаровский клуб располагается на 12-м месте.

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