Гудачек: летом и осенью езжу на стадион на самокате

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек рассказал об адаптации в Москве и своих шоу на льду после матчей.



«Мне нравится Москва — огромный город, даже слишком. Но семье нравится, каждый день есть, чем себя занять. Надеюсь, что задержусь здесь подольше. В Череповце мы жили совсем близко к арене, поэтому машина была не нужна. Здесь до стадиона я езжу на автобусе, если очень холодно. Это всего две минуты. А летом и осенью, — на самокате, самом обычном, не электрическом.



Первый перфоманс на льду не был настоящим шоу, я просто хотел поблагодарить болельщиков после матча. Был вторым вратарём «Кошице». Вот мой коллега действительно делал шоу. Он и посоветовал мне сделать что-нибудь похожее.



Мне всегда нравились Санта-шоу на Рождество. Недавно болельщики «Спартака» смогли в этом убедиться. В Швеции, когда у каждого матча был свой спонсор, мы использовали его оборудование», — приводит слова Гудачека пресс-служба КХЛ.

