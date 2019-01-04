Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Гудачек: летом и осенью езжу на стадион на самокате

Гудачек: летом и осенью езжу на стадион на самокате
Хоккей / КХЛ

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек рассказал об адаптации в Москве и своих шоу на льду после матчей.

«Мне нравится Москва — огромный город, даже слишком. Но семье нравится, каждый день есть, чем себя занять. Надеюсь, что задержусь здесь подольше. В Череповце мы жили совсем близко к арене, поэтому машина была не нужна. Здесь до стадиона я езжу на автобусе, если очень холодно. Это всего две минуты. А летом и осенью, — на самокате, самом обычном, не электрическом.

Первый перфоманс на льду не был настоящим шоу, я просто хотел поблагодарить болельщиков после матча. Был вторым вратарём «Кошице». Вот мой коллега действительно делал шоу. Он и посоветовал мне сделать что-нибудь похожее.

Мне всегда нравились Санта-шоу на Рождество. Недавно болельщики «Спартака» смогли в этом убедиться. В Швеции, когда у каждого матча был свой спонсор, мы использовали его оборудование», — приводит слова Гудачека пресс-служба КХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент