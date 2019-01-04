«Динамо» — «Автомобилист»: Шипачёв — автор первого гола на «ВТБ Арене»

Московское «Динамо» открыло счёт в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Москве.



Подопечные Владимира Крикунова вышли вперёд во втором периоде благодаря точному броску нападающего Вадима Шипачёва. Ему ассистировал новобранец бело-голубых Аслан Раисов, ставший первым чеченским игроком в КХЛ. Динамовцы проводят первый матч на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва», и Шипачёв стал автором первого гола на новой арене.

Посмотреть видео гола Шипачёва с передачи Раисова также можно на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» подошёл к игре с московским «Динамо» с серией из пяти победных результатов, а бело-голубые одержали шесть побед в последних шести играх.