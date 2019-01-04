Минское «Динамо» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в столице Беларуси. Игра состоится сегодня, 4 января, начало — в 19:30 мск. Нападающий «армейцев» Никита Гусев начнёт матч в третьем звене, а в первое звено переведены Сергей Плотников и Александр Дергачёв.
«Динамо» (Минск):
Энрот (Карнаухов);
Уиркош — Блум, Буйницкий — Терещенко — А. Костицын;
Лисовец — Хенкель, Бут — Хауден — Пулккинен;
Осипов — Готовец, Степанов — Литвинов — С. Костицын;
Дроздов — Евенко, Китаров — Волков — Когалев.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Рундблад, Дергачёв — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Земчёнок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Рукавишников — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;
Сёмин, Ли — Каблуков — Кетов, Огирчук.
«Динамо» Мн — СКА: Никита Гусев начнёт матч в третьем звене