«Динамо» Мн — СКА: Никита Гусев начнёт матч в третьем звене

Минское «Динамо» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в столице Беларуси. Игра состоится сегодня, 4 января, начало — в 19:30 мск. Нападающий «армейцев» Никита Гусев начнёт матч в третьем звене, а в первое звено переведены Сергей Плотников и Александр Дергачёв.



«Динамо» (Минск):



Энрот (Карнаухов);

Уиркош — Блум, Буйницкий — Терещенко — А. Костицын;

Лисовец — Хенкель, Бут — Хауден — Пулккинен;

Осипов — Готовец, Степанов — Литвинов — С. Костицын;

Дроздов — Евенко, Китаров — Волков — Когалев.



СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков — Рундблад, Дергачёв — Дацюк — Плотников;

Хафизуллин — Земчёнок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Рукавишников — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;

Сёмин, Ли — Каблуков — Кетов, Огирчук.