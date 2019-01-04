«Торпедо» объявило состав на первую выездную серию 2019 года

«Торпедо» отправилось в первое выездное турне в 2019 году, сообщает пресс-служба клуба. В ходе серии нижегородцы сыграют с «Металлургом» (5 января) и «Нефтехимиком» (7 января).
Команда Дэвида Немировски, дисквалифицированного на одну игру, отправилась в короткую поездку в следующем составе:
Вратари: Барри Браст, Андрей Тихомиров, Денис Костин;
Защитники: Денис Баранцев, Дмитрий Родионычев, Филип Хольм, Михаил Орлов, Дмитрий Коробов, Егор Огиенко, Илья Назаревич, Артём Аляев;
Нападающие: Данил Веряев, Дмитрий Сёмин, Роберт Саболич, Кирилл Ураков, Владимир Галузин, Денис Паршин, Михаил Варнаков, Энди Миле, Эндрю Кейлоф, Михаил Смолин, Дамир Жафяров, Даниил Ильин, Антон Шенфельд, Павел Макаренко.
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски дисквалифицирован на один матч