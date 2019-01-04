«Торпедо» объявило состав на первую выездную серию 2019 года

«Торпедо» отправилось в первое выездное турне в 2019 году, сообщает пресс-служба клуба. В ходе серии нижегородцы сыграют с «Металлургом» (5 января) и «Нефтехимиком» (7 января).



Команда Дэвида Немировски, дисквалифицированного на одну игру, отправилась в короткую поездку в следующем составе:



Вратари: Барри Браст, Андрей Тихомиров, Денис Костин;

Защитники: Денис Баранцев, Дмитрий Родионычев, Филип Хольм, Михаил Орлов, Дмитрий Коробов, Егор Огиенко, Илья Назаревич, Артём Аляев;

Нападающие: Данил Веряев, Дмитрий Сёмин, Роберт Саболич, Кирилл Ураков, Владимир Галузин, Денис Паршин, Михаил Варнаков, Энди Миле, Эндрю Кейлоф, Михаил Смолин, Дамир Жафяров, Даниил Ильин, Антон Шенфельд, Павел Макаренко.