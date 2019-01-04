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ЦСКА с большим трудом обыграл «Витязь» и продлил победную серию до пяти матчей

ЦСКА с большим трудом обыграл «Витязь» и продлил победную серию до пяти матчей
Хоккей / КХЛ

«Витязь» встречался с ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Подольске. Игра закончилось в пользу гостей со счётом 2:1 ОТ.

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Первые два периода оказались безголевыми, а в третьем игровом отрезке подопечные Валерия Белова открыли счёт стараниями Артёма Швец-Рогового. Михаил Науменков восстановил равновесие за две секунды до сирены об окончании третьего периода. В овертайме победу гостям принёс Янник Хансен.

Команды встречались друг с другом в третий раз по ходу нынешнего сезона. В ноябре в Москве ЦСКА обыграл соперника со счётом 3:1, а в декабре в Подольске хозяева победили москвичей (2:0).

ЦСКА продлил серию до пяти побед, «Витязь» проиграл три последних игры. 6 января «армейцы» сыграют на выезде с минским «Динамо», подмосковная команда на следующий день примет на своей площадке «Ак Барс».

КХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2019, пятница. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
1:2
0:0, 0:0, 1:1, 0:1
ЦСКА
Москва
1:0 – Швец-Роговой (Кокарев, Мозик) – 53:01 (5x5), 1:1 – Науменков (Марченко, Окулов) – 59:58 (6x5), 1:2 – Хансен (Науменков) – 60:58 (3x3)
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