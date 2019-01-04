ЦСКА с большим трудом обыграл «Витязь» и продлил победную серию до пяти матчей

«Витязь» встречался с ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Подольске. Игра закончилось в пользу гостей со счётом 2:1 ОТ.



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Первые два периода оказались безголевыми, а в третьем игровом отрезке подопечные Валерия Белова открыли счёт стараниями Артёма Швец-Рогового. Михаил Науменков восстановил равновесие за две секунды до сирены об окончании третьего периода. В овертайме победу гостям принёс Янник Хансен.

Команды встречались друг с другом в третий раз по ходу нынешнего сезона. В ноябре в Москве ЦСКА обыграл соперника со счётом 3:1, а в декабре в Подольске хозяева победили москвичей (2:0).



ЦСКА продлил серию до пяти побед, «Витязь» проиграл три последних игры. 6 января «армейцы» сыграют на выезде с минским «Динамо», подмосковная команда на следующий день примет на своей площадке «Ак Барс».