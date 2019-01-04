Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» в первом матче на новой арене

Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.



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Подопечные Владимира Крикунова вышли вперёд во втором периоде благодаря точному броску нападающего Вадима Шипачёва. Ему ассистировал новобранец бело-голубых Аслан Раисов, ставший первым чеченским игроком в КХЛ. Через семь минут преимущество хозяев укрепил Юусо Хиетанен, огорчивший вратаря гостей Якуба Коваржа. Голкипер московской команды Иван Бочаров отыграл на ноль.



Уральский клуб прервал серию из пяти побед, а бело-голубые одержали седьмую победу в последних восьми матчах регулярного чемпионата.

Стала известна посещаемость первого матча «Динамо» на новой арене