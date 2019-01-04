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Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» в первом матче на новой арене

Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» в первом матче на новой арене
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.

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Подопечные Владимира Крикунова вышли вперёд во втором периоде благодаря точному броску нападающего Вадима Шипачёва. Ему ассистировал новобранец бело-голубых Аслан Раисов, ставший первым чеченским игроком в КХЛ. Через семь минут преимущество хозяев укрепил Юусо Хиетанен, огорчивший вратаря гостей Якуба Коваржа. Голкипер московской команды Иван Бочаров отыграл на ноль.

Уральский клуб прервал серию из пяти побед, а бело-голубые одержали седьмую победу в последних восьми матчах регулярного чемпионата.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2019, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
2:0
0:0, 2:0, 0:0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Шипачёв (Раисов) – 26:38 (5x5), 2:0 – Хиетанен (Моисеев, Мозер) – 33:26 (5x5)
Стала известна посещаемость первого матча «Динамо» на новой арене
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