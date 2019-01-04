Гол Козуна в концовке принёс «Локомотиву» победу в игре с рижским «Динамо»

«Локомотив» играл с рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Ярославле. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Счёт был открыт на 46-й минуте, Линус Виделль отправил шайбу в ворота хозяев и вывел гостей вперёд. «Железнодорожники» отыгрались спустя две минуты благодаря точному броску Дениса Алексеева. Победу хозяевам принёс Брэндон Козун, отличившийся на последней минуте встречи.



«Локомотив» одержал пятую победу в последних шести матчах регулярного чемпионата, а рижская команда проиграла во второй раз за последние три встречи. 6 января подопечные Дмитрия Квартальнова встретятся в Ярославле со «Слованом», а «Динамо» в этот же день сыграет на выезде с московскими одноклубниками.