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Гол Козуна в концовке принёс «Локомотиву» победу в игре с рижским «Динамо»

Гол Козуна в концовке принёс «Локомотиву» победу в игре с рижским «Динамо»
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» играл с рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Ярославле. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт был открыт на 46-й минуте, Линус Виделль отправил шайбу в ворота хозяев и вывел гостей вперёд. «Железнодорожники» отыгрались спустя две минуты благодаря точному броску Дениса Алексеева. Победу хозяевам принёс Брэндон Козун, отличившийся на последней минуте встречи.

«Локомотив» одержал пятую победу в последних шести матчах регулярного чемпионата, а рижская команда проиграла во второй раз за последние три встречи. 6 января подопечные Дмитрия Квартальнова встретятся в Ярославле со «Слованом», а «Динамо» в этот же день сыграет на выезде с московскими одноклубниками.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2019, пятница. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2:1
0:0, 0:0, 2:1
Динамо Р
Рига
0:1 – Виделль (Дарзиньш) – 45:19 (5x5), 1:1 – Алексеев (Козун, Рафиков) – 47:24 (5x5), 2:1 – Козун (Накладал, Кронвалль) – 59:41 (5x4)
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