«Северсталь» переиграла «Слован», Фурх оформил шат-аут

«Северсталь» обыграла «Слован» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Череповце.



Подопечные Андрея Разина открыли счёт в середине второго периода благодаря голу Юрия Трубачёва в большинстве. Череповецкий клуб укрепил преимущество в третьем игровом отрезке стараниями Владислава Кодолы, реализовавшего численный перевес. Голкипер хозяев Доминик Фурх отыграл на ноль.

«Северсталь» одержала всего лишь вторую победу в последних восьми матчах регулярного чемпионата, клуб из Братиславы потерпел второе поражение подряд. 8 января команда Андрея Разина встретится с рижским «Динамо», а «Слован» 6-го числа будет гостить у «Локомотива» в Ярославле.