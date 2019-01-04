Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Северсталь» переиграла «Слован», Фурх оформил шат-аут

«Северсталь» переиграла «Слован», Фурх оформил шат-аут
Хоккей / КХЛ

«Северсталь» обыграла «Слован» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Череповце.

Подопечные Андрея Разина открыли счёт в середине второго периода благодаря голу Юрия Трубачёва в большинстве. Череповецкий клуб укрепил преимущество в третьем игровом отрезке стараниями Владислава Кодолы, реализовавшего численный перевес. Голкипер хозяев Доминик Фурх отыграл на ноль.

«Северсталь» одержала всего лишь вторую победу в последних восьми матчах регулярного чемпионата, клуб из Братиславы потерпел второе поражение подряд. 8 января команда Андрея Разина встретится с рижским «Динамо», а «Слован» 6-го числа будет гостить у «Локомотива» в Ярославле.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2019, пятница. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Слован
Братислава
1:0 – Трубачёв (Хохлов, Вовченко) – 33:17 (5x4), 2:0 – Кодола (Марковин) – 50:54 (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент