Цулыгин: Бурдасов начал кататься, но пока неизвестно, когда вернётся

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о выездном матче с «Ак Барсом» (1:3).



«Мы начали очень хорошо. В первом периоде владели шайбой и инициативой, но заигрались, получили контратаку и пропустили гол. После этого соперник забил в большинстве. «Ак Барс» здорово сыграл по счёту. Мы пытались переломить, попробовали сыграть активно, перебросали соперника в третьем периоде, но это не принесло больших дивидендов. Старались и бились. Будем учиться.



Претензии к вратарю? Какие они могут быть? Мы пропустили две шайбы, поэтому надо было встряхнуть команду.



Бурдасов начал кататься, но пока неизвестно, когда вернётся.



Удаления? У нас нет проблем с дисциплиной. Бывает, что кто-то переиграл, иногда — на усмотрение судей.



С проигрышами «Ак Барсу» есть проблемы, будем работать над этим», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

«Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев»