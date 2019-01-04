Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о выездном матче с «Ак Барсом» (1:3).
«Мы начали очень хорошо. В первом периоде владели шайбой и инициативой, но заигрались, получили контратаку и пропустили гол. После этого соперник забил в большинстве. «Ак Барс» здорово сыграл по счёту. Мы пытались переломить, попробовали сыграть активно, перебросали соперника в третьем периоде, но это не принесло больших дивидендов. Старались и бились. Будем учиться.
Претензии к вратарю? Какие они могут быть? Мы пропустили две шайбы, поэтому надо было встряхнуть команду.
Бурдасов начал кататься, но пока неизвестно, когда вернётся.
Удаления? У нас нет проблем с дисциплиной. Бывает, что кто-то переиграл, иногда — на усмотрение судей.
С проигрышами «Ак Барсу» есть проблемы, будем работать над этим», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Цулыгин: Бурдасов начал кататься, но пока неизвестно, когда вернётся