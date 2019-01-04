Билялетдинов: игроки «Ак Барса» выполнили то, что обговаривали перед матчем

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу команды в домашней игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (3:1).



«Команда действовала очень здорово всю игру, выполняла то, что обговаривали перед игрой. Задание, которое было дано, выполнили.



Фазлеева пока вообще не видел. Надо посмотреть его, а потом решим, стоит ли его привлекать к игре в главной команде.



Третья победа в дерби? Каждая игра — разная. Хорошо, что мы выигрываем у «Салавата Юлаева». Главное, что есть стабильность в этих играх. Мы разбираем «Салават Юлаев». То, что мы запланировали, приносит результат», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

«Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев»