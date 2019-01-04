Раисов: хоть я и не первый день в хоккее, но мандраж присутствовал

Нападающий московского «Динамо» Аслан Раисов подвёл итоги домашнего матча с «Автомобилистом» (2:0). Хоккеист дебютировал в КХЛ.



«Дебют в КХЛ прошёл нормально. Привыкал первые несколько смен, потом пас отдал. И легче уже стало. Как обычно, появляются эмоции, начинаешь более уверенно играть. Хорошая игра, хорошая атмосфера, отличная арена. Хоть я и не первый день в хоккее, но мандраж присутствовал. Как-то справился, вроде неплохо всё прошло. Посмотрим, что тренеры скажут.



Когда забивали гол, я остался на пересменке, была атака. Получил пас от Шипачёва, вернул ему. Конечно, я видел, что получаю передачу от Вадима.

КХЛ отличается от ВХЛ в первую очередь силой вратарей и принятием решений. Это бросается в глаза. А скорости, думаю, такие же», — передаёт слова Раисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.