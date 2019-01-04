Миронов: арена «Динамо» — лучшая в КХЛ, только с выходами разобраться нужно

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился мнением о победе в игре с «Автомобилистом» (2:0).

«Я считаю, что это лучшая арена в лиге. Счастливы, оттого что сегодня собрались полные трибуны. Это наш дом. Всё нравится на арене, немного только обтереться нужно, разобраться с выходами и входами на стадионе. Это ко всем относится — не только к игрокам, но и к зрителям.

Погодите говорить о плей-офф, ещё регулярный чемпионат не закончился. Отыграли эту игру, выиграли, завтра разберём ошибки. Нам ещё играть и играть в сезоне. Будем настраиваться на следующий матч.

Два поражения от Риги в этом сезоне? Да нет в них ничего заколдованного! Будем исправляться. Индрашис — засланный казачок? Да он свой, московский латыш у нас.

Обязательно буду смотреть полуфинал «молодёжки». Пацанам — удачи. Верю, что всё у них получится», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.