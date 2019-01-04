Квартальнов: «Локомотив» ждёт пацанов из лазарета, у них мастерства чуть больше

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в игре с рижским «Динамо» (2:1).



«Была хорошая, быстрая и контактная игра. У нас было много большинства, но всё где-то рядом, однако соперник здорово оборонялся. В конце всё-таки заслужили этот гол. Думаю, сегодня оба вратаря сыграли неплохо.



Наиграл ли соперник на одно очко? Соперник играл здорово, результат мог пойти в обе стороны. Почему не идёт игра в большинстве? Над большинством труднее всего работать. В нём играют хоккеисты с серьёзным уровнем мастерства. У наших ребят оно есть, но мы ждём пацанов из лазарета, у которых мастерства чуть больше.



Сможет ли Козун дальше проявлять лидерские качества? Он сегодня перевернул игру. Мы очень довольны этим моментом, и если он будет продолжать в том же духе, то мы будет только рады», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

Гол Козуна в концовке принёс «Локомотиву» победу в игре с рижским «Динамо»