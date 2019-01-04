Галиев — о голе: знал до последнего, что Зарипов будет отдавать

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвёл итоги домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (3:1).



«Я бы не сказал, что «Салават Юлаев» — постоянный клиент «Ак Барса». У нас интересные для зрителей игры: в Уфе мы отыгрались, дома непросто было. Сегодня я тоже не назвал бы матч лёгким, особенно в третьем периоде.



Две забитые шайбы после четырёх бросков в первом периоде? Не помню подобного, но бывают такие неприятные для вратарей дни. Второй вратарь соперника хорошо вошёл в игру, неплохо сыграл и где-то их спас.



То, что «Салават Юлаев» давил в третьем периоде, связано не с нашими проблемами в физике. Возможно, мы немного расслабились и начали играть пассивно, чего нельзя делать против их первого звена.



Играть второй матч за два дня несложно, нормально. С утра тяжеловато было проснуться. Бывает, что не можешь долго заснуть. А к игре подошли нормально: раскатились, пробежались и вошли заряженные. Всё было нормально.



Чувства после гола? Спасибо Данису. Опять шедевр. Где-то напомнило момент с ЦСКА в финале того года. Знал до последнего, что он будет отдавать. Было приятно. Хотел забить, и наконец-то получилось. Старался не думать о безголевой серии и играть. Надо налаживать свою игру, а момент будет», — передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Посмотреть видео гола Галиева можно на официальном сайте КХЛ.