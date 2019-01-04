Никитин: хоккей есть хоккей — нужно сражаться до последнего

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о матче с «Витязем» (2:1 ОТ). «Армейцы» ушли от поражения в основное время, забросив шайбу за две секунды до сирены.



«Хорошая игра, ребята выложились по полной программе. Что-то не получалось, тем не менее в плане самоотдачи упрекнуть команду мне не в чем. Именно поэтому нам повезло на последних секундах. Хоккей есть хоккей — нужно сражаться до последнего», — приводит слова Никитина приводит пресс-служба подмосковного клуба.

Команды встречались друг с другом в третий раз в нынешнем сезоне. В ноябре в Москве ЦСКА обыграл соперника со счётом 3:1, а в декабре в Подольске хозяева победили москвичей (2:0).

ЦСКА продлил серию до пяти побед, «Витязь» проиграл три последние игры. 6 января «армейцы» сыграют на выезде с минским «Динамо», а подмосковная команда на следующий день примет на своей площадке «Ак Барс».