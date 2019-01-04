Быков: Глухов должен был получить удаление за удар Налимова в голову

Известный тренер Вячеслав Быков оценил судейство в матче «Ак Барс» — «Авангард» (4:3 ОТ). Специалист поделился своеточкой зрения по поводу эпизода, в котором нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов бьёт вратаря «Авангарда» Ивана Налимова в голову.



«Я ведь вхожу в дисциплинарную комиссию ИИХФ, которая разбирает спорные моменты на всех чемпионатах мира. Потом уже главный арбитр выносит решение, выписывает дисквалификации.



Моё мнение: безусловно, удаление Глухова должно быть. Я смотрю эпизод. Судья на синей линии мог не увидеть удара в голову. Обзор закрывала спина игрока. Но вот судья в углу стоял напротив. Он обязан был увидеть этот удар. Скорее всего, его внимание в ту секунду было обращено на шайбу. Она ведь отскочила в другую сторону.



На мой взгляд, тут всё очевидно. И даже если арбитров подвёл человеческий фактор, то дисциплинарный комитет КХЛ должен вынести решение по этому игроку. Я боюсь, вратарь в том моменте мог получить сотрясение мозга. Били неожиданно, сбоку, как в боксе», — приводит слова Быкова официальный сайт «Авангарда».

«Авангард» подал официальный протест на судейство в матче с «Ак Барсом»