Голы Плотникова и Прохоркина помогли СКА обыграть минское «Динамо»

СКА обыграл минское «Динамо» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в столице Беларуси.



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Первые два периода оказались безголевыми, а на второй минуте третьего игрового отрезка «армейцы» открыли счёт стараниями Сергея Плотникова, ему ассистировал Давид Рундблад. На 57-й минуте встречи вторую шайбу в ворота хозяев отправил Николай Прохоркин, реализовавший численный перевес. Голкипер гостей Магнус Хелльберг отыграл матч на ноль.

Подопечные Ильи Воробьёва одержали четвёртую победу подряд, а минчане проиграли в третий раз за последние четыре игры. 6 января СКА сыграет на выезде с «Йокеритом», команда Андрея Сидоренко в этот же день встретится с ЦСКА.