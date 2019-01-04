«Филадельфия» приобрела вратаря Маккенну, сменившего три команды за три дня

«Филадельфия Флайерз» забрала с драфта отказов голкипера Майка Маккенну, сообщает официальный сайт «лётчиков».



Нынешний сезон вратарь начинал в составе «Оттавы Сенаторз». Он провёл 10 матчей в составе канадского клуба, пропуская 3,96 шайбы в среднем за игру и отражая 89,7% бросков. 2 января «сенаторы» обменяли 35-летнего хоккеиста в «Ванкувер Кэнакс», который через несколько часов выставил его на драфт отказов.



Ранее Маккенна защищал цвета «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Джерси Дэвилз», «Коламбус Блю Джекетс», «Аризоны Койотс» и «Даллас Старз». Всего американский вратарь провёл 34 игры в НХЛ и одержал семь побед с коэффициентом надёжности 3,58. Уроженец Сент-Луиса, выбранный на драфте-2002 под 172-м номером, отражает 89,2% бросков.