Воробьёв: хорошо, что дожали соперника, минчане неплохо оборонялись

Главный тренер СКА Илья Воробьёв подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (2:0).



«Всех — с Новым годом! Благодарны болельщикам, которые приехали из Питера. Хорошая игра получилась, достойный соперник был, минчане неплохо оборонялись. Хорошо, что дожали соперника. Каково побеждать в начале столь важного месяца для Питера? В этих майках выходить на лёд и играть дорогого стоит. Это честь для нас», — сказал Воробьёв на послематчевой пресс-конференции.



Подопечные Ильи Воробьёва одержали четвёртую победу подряд, а минчане проиграли в третий раз за последние четыре игры. 6 января СКА сыграет на выезде с «Йокеритом», команда Андрея Сидоренко в этот же день встретится с ЦСКА.

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