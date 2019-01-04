Панин: во всех трёх матчах сезона «Салават Юлаев» играл лучше «Ак Барса»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением о поражении в игре с «Ак Барсом» (1:3). Уфимцы проиграли принципиальному сопернику в третий раз в нынешнем сезоне.



«Мы полностью владели преимуществом в первом периоде, но пропустили два гола после контратак. У всех сегодня было огромное желание победить. Мы были нацелены на ворота. Могу отметить хорошую игру вратаря «Ак Барса». Нам немного не хватает черновых голов — затолкать шайбу в ворота. Один раз получилось, а дальше не хватило.



Я не могу комментировать удаления. У судей своё видение, у нас — своё. Если они дали две минуты, значит, удаление было.



Думаю, с трибуны видно, что во всех трёх матчах мы играли лучше «Ак Барса». Но что касается обороны и контратаки, то мы эти моменты пропускаем. Это наши недоработки и ошибки. Есть над чем работать, это самое главное. Проигрывать неприятно в принципе, а в Казани — вдвойне», — приводит слова Панина «Бизнес Online».

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