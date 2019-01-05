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Казахстан празднует сохранение места в элите МЧМ, видео из раздевалки

Казахстан празднует сохранение места в элите МЧМ, видео из раздевалки
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная Казахстана одержала победу в матче с командой Дании во втором матче серии за право выступить в следующем розыгрыше молодёжного чемпионата мира. Счёт встречи — 4:0.

В составе казахстанской команды шайбы забросили Саян Данияр, Давыд Макуцкий, Артур Гатиятов (дважды). Таким образом, в серии до двух побед счёт стал 2-0 в пользу сборной Казахстана. В первой игре датчане проиграли со счётом 3:4.

В 2020 году на молодёжном чемпионате мира выступит сборная Германии, которая заменит на турнире датчан.

Видео празднований сборной Казахстана в раздевалке можно посмотреть в «инстаграме» IIHF.

Видео также можно посмотреть в «инстаграме» IIHF.

Сборная Казахстана обыграла Данию и сохранила место в элитном дивизионе МЧМ
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