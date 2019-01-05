Вайсфельд: гол России в ворота США отменён верно

Известный в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд объяснил, почему арбитры отменили гол нападающего сборной России Никиты Шашкова в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира 2019 года с командой США.

На восьмой минуте стартового отрезка арбитры не засчитали шайбу российской команды. Дмитрий Саморуков от синей линии набросил на пятак, а Шашков переправил шайбу в сетку. Но взятие ворот не засчитано — шайба от конька влетела в ворота американцев.

«Гол России в ворота США отменён верно. Шайба попала в конёк российскому игроку, сейчас и в КХЛ такие голы не засчитывают. Так что к судьям в данном эпизоде вопросов нет», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

Сборная России



Кочетков (Тарасов)

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец

Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин

Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков

Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко

Сборная США

Примо (Кейсер)

К. Хьюз — Кемп, Фараби — Норрис — Робертсон

Сэмберг — Андерсон, Кейтс — Бэрратт — Мэдден

Самуэльссон — Сент-Айвани, Кокерилл — Пилинг — Вальстрём

Миллер, Друри — Д. Хьюз — Хмелевски, О’Брайен

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию (8:3).

«Это точно хорошее правило?». Почему не засчитали гол России в ворота США В НХЛ это был бы гол, но у ИИХФ другая трактовка таких моментов.