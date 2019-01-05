Саморуков: тактика сборной России работает, надо добавить в зоне атаки

Защитник сборной России Дмитрий Саморуков после первого периода полуфинального матча молодёжного чемпионата мира 2019 года со сборной США (0:1) рассказал о ходе встречи.

«Всё хорошо, наш гол не засчитали, надо в обратную сторону, сейчас будем работать. Тактика работает, надо добавить в зоне атаки. Там больше держать шайбу, подключать защитников и копать на чужом пятаке», — сказал Саморуков в эфире «Матч ТВ».

Сборная России



Кочетков (Тарасов)

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец

Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин

Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков

Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко

Сборная США

Примо (Кейсер)

К. Хьюз — Кемп, Фараби — Норрис — Робертсон

Сэмберг — Андерсон, Кейтс — Бэрратт — Мэдден

Самуэльссон — Сент-Айвани, Кокерилл — Пилинг — Вальстрём

Миллер, Друри — Д. Хьюз — Хмелевски, О’Брайен

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию. (8:3).