Россия — США: защитник американцев вынес шайбу с ленточки после броска Костина

Сборная России проводит полуфинальный матч с командой США на молодёжном чемпионате мира – 2019. По ходу третьего периода подопечные Валерия Брагина уступают со счётом 1:2.

В начале третьего периода Клим Костин при игре в большинстве бросил с правого края, вратарь американцев Кэйден Примо не удержал шайбу, но защитник Фил Кэмп подстраховал голкипера на линии ворот.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.

Сборная России



Кочетков (Тарасов)

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец

Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин

Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков

Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко



Сборная США



Примо (Кейсер)

К. Хьюз — Кемп, Фараби — Норрис — Робертсон

Сэмберг — Андерсон, Кейтс — Бэрратт — Мэдден

Самуэльссон — Сент-Айвани, Кокерилл — Пилинг — Вальстрём

Миллер, Друри — Д. Хьюз — Хмелевски, О’Брайен



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию (8:3).