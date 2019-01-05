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Сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ-2019

Сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России проиграла США в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Майка Хастингса.

На 15-й минуте стартового отрезка счёт в матче открыл Оливер Вальстрём. Быстрая атака прошла у американцев, Логан Кокерилл получил передачу на ход, по левому флангу убежал от защитника и прострелил в центр, а Вальстрём в касание переправил шайбу в угол. Вторую шайбу американской команды забросил Саша Хмелевски. Он реализовал большинство на 25-й минуте матча. Американцы закрепились в чужой зоне, вся пятёрка поучаствовал в атаке. Джек Хьюз прострелил с правого края, Хмелевски подставил клюшку и переправил шайбу между щитков Кочеткову. Григорий Денисенко сократил отставание в счёте на 34-й минуте. Быстрый переход из обороны в атаку. Денисенко получил передачу в своей зоне, убежал по правому флангу и с острого угла послал шайбу под перекладину. Сравнять счёт подопечным Валерия Брагина не удалось.

U20 ЧМ-2019
05 января 2019, суббота. 00:00 МСК
Россия U20
1:2
0:1, 1:1, 0:0
США U20
0:1 – Вальстрём (Кокерилл, Сэмберг) – 14:29 (5x5), 0:2 – Хмелевски (Хьюз, Андерсон) – 24:20 (5x4), 1:2 – Денисенко – 33:36 (5x5)

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию (8:3).

Россия проиграла США в полуфинале МЧМ-2019! LIVE
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