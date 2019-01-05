Канадский эксперт: русские были великолепны, в бронзе нет ничего постыдного

Известный канадский журналист Стив Курнианос прокомментировал поражение сборной России в матче с командой США (2:1) на молодёжном чемпионате мира 2019 года.

«Плачут игроки сборной России после поражения, но я думаю, что они были великолепны на этом турнире. По-моему мнению, они были главными претендентами на золото, но в бронзе нет ничего постыдного», — написал Курнианос в своём «твиттере».

Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал МЧМ. В последний раз подобное с российской командой происходило с 2008 по 2010 года. В 2018 году российская сборная также проиграла команде США (2:4), но тогда это произошло на стадии четвертьфинала.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию (8:3).