Игроки сборной России заплакали после поражения от США в полуфинале МЧМ

Молодёжная сборная России проиграла США в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Майка Хастингса.

Игроки сборной России заплакали после поражения от США в полуфинале МЧМ. Капитан сборной России Клим Костин не мог остановиться на протяжении нескольких минут.

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Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал МЧМ. В последний раз подобное с российской командой происходило с 2008 по 2010 года. В 2018 году российская сборная также проиграла команде США (2:4), но тогда это произошло на стадии четвертьфинала.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию (8:3).