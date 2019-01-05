Костин, Морозов и Кочетков признаны лучшими игроками сборной России на МЧМ

Молодёжная сборная России проиграла США в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Майка Хастингса.

По итогам турнира лучшими игроками в составе российской сборной были признаны нападающий Клим Костин, защитник Илья Морозов и голкипер Пётр Кочетков.

Костин в шести матчах набрал 5 (2+3) очков, Морозов – 1 (1+0), Кочетков в 4 матчах пропустил 7 шайб.

Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал МЧМ. В последний раз подобное с российской командой происходило с 2008 по 2010 года. В 2018 году российская сборная также проиграла команде США (2:4), но тогда это произошло на стадии четвертьфинала.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января.