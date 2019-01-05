Коваленко: иногда хоккей преподносит подарки соперникам, удача досталась США

Нападающий молодёжной сборной России Николай Коваленко прокомментировал поражение в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с командой США (1:2).

«Тренеры сказали, что это наша жизнь, таков хоккей. Он иногда преподносит такие подарки соперникам, удача переваливается им. Это спорт, всё бывает. Мы бились до конца, как могли. Хочу поблагодарить всю команду. Готовимся к следующему матчу, надо выиграть бронзу. После игры все всё понимают, не надо никому ничего говорить. Спасибо всем российским болельщикам за поддержку.

Первыми пропустили? Не думаю, что это как-то повлияло. Мы делали свою работу. У кого-то получалась игра, у кого-то нет. Но мы были одной командой. Удача досталась сопернику, так бывает», — сказал Коваленко в эфире «Матч ТВ».

Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал МЧМ. В последний раз подобное с российской командой происходило с 2008 по 2010 года.



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию (8:3).