Романов — о поражении от США: эмоций нет, только обида, Россия играла сильнее

Защитник молодёжной сборной России Александр Романов прокомментировал поражение в полуфинальном матче чемпионата мира с командой США (1:2).

«Эмоций как таковых нет, только обида. Больше ничего. Мы играли сильнее, но удача была на их стороне. Тренеры пытались подбодрить, чтобы мы не расстраивались и бились завтра бились за бронзу. Второй полуфинал не будем смотреть, поедем отдыхать», — сказал Романов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал МЧМ. В последний раз подобное с российской командой происходило с 2008 по 2010 года.



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию (8:3).