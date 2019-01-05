Подколзин: Знарок сказал, что по самоотдаче за матч с США ни к кому вопросов нет

Нападающий молодёжной сборной России Василий Подколзин прокомментировал поражение в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с командой США (1:2).

«Ненужные голы пропустили, не повезло, где-то, были 100-процентные моменты. Тяжело говорить, опустошение, надо восстановиться. Недонастроя не было, мы же играли с американцами. Есть перенастрой. Мы играли строго в обороне, старались в атаке. Была спортивная агрессия. Сыграть строго в обороне, реализовать моменты – такова тренерская установка.

Упустили моменты? Немножко это поддавливало, время поджимает, а моменты не реализовываем. Это жизнь и хоккей, всякое случается. У меня тоже был момент, не забил. Меньше суток до дневной игры, надо брать бронзу. Знарок заходил в раздевалку и сказал, что по самоотдаче ни к кому нет вопросов. Надо проснуться на утро с другим настроением и обязательно выигрывать», — сказал Подколзин в эфире «Матч ТВ».

Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал МЧМ. В последний раз подобное с российской командой происходило с 2008 по 2010 года.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию (8:3).