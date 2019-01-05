Брагин: мы забили чистый гол, никакого движения коньком не было

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение в полуфинальном матче чемпионата мира с командой США (1:2).

«Так бывает в хоккее, они на один гол больше забили, хотя по голевым моментам у нас было двойное преимущество. Они немножко лучше начали, вторая половина полностью была за нами. Третий период они просто играли на удержание. Претензий к ребятам нет, силы все отдали, все боролись, не хватило одного гола.

Первый пропущенный гол? Скажу, что мы забили чистый гол, вот в чём вопрос. Никакого движения коньком не было. В таких играх очень важно, кто забьёт первый гол. Мы предполагали, что много голов не будет. Немножко попали в ситуацию, когда противнику было проще играть. При счёте 2:1 полностью завладели преимуществом, но не смогли забить второй гол. Забей мы его – дожали бы.

Почему Муранов вышел вместо Подколзина? Он лучше на пятаке, более мощный, бывает такое, не забил с линии. Здорово отработал. Состояние ребят? Они переживают. Как и мы они чувствуют, что всё было рядом. Главная задача – успокоить их и подготовиться к завтрашней игре.

Что говорил Костину на лавке после игры? Это останется между нами. Посмотрим второй полуфинал, важно правильно подготовиться и определиться с планом на игру», — сказал Брагин в эфире «Матч ТВ».

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.