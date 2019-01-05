Слепец: завтра мы забудем поражение от США и будем биться за медали МЧМ

Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Слепец прокомментировал поражение в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с командой США (1:2).

«Хороший матч, не хватило чуть-чуть, моментов было много, переигрывали американцев. Где-то не хватило удачи. Мы не опускали руки, бились до конца. Мы с Галимовым подвели, в наше меньшинство забили. Обычно мы моменты создавали, а тут пропустили. Все понимали, что надо всё отдать, чтобы перевести игру в нужное русло. Мы забудем это, завтра соберёмся с мыслями и будем биться за медали. Это будет на вес золота для нас», — сказал Слепец в эфире «Матч ТВ».

Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал МЧМ. В последний раз подобное с российской командой происходило с 2008 по 2010 года.