Финальный матч МЧМ впервые за 18 лет пройдёт без Канады, России или Швеции

Молодёжная сборная России проиграла США в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Майка Хастингса. В финале турнира американцы встретятся с победителем матча Финляндия — Швейцария.

Таким образом, впервые с 2001 года финал молодёжного чемпионата мира пройдёт без участия сборных Канады, России или Швеции. 18 лет назад в финальном матче встретились сборные Финляндии и Чехии.

Напомним, сборные Швеции и Канады покинули турнир на стадии четвертьфиналов. Шведы неожиданно уступили швейцарцам (0:2), а канадцы в овертайме проиграли финнам (1:2 ОТ).

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию (8:3).