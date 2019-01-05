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Россия сыграет со Швейцарией в матче за бронзу на МЧМ-2019

Россия сыграет со Швейцарией в матче за бронзу на МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России проиграла США в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Майка Хастингса. В матче за бронзу Россия в заключительный день турнира, 6 января, сыграет со Швейцарией, которая в своём полуфинале проиграла Финляндии (1:6).

Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал МЧМ. В последний раз подобное с российской командой происходило с 2008 по 2010 год.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию (8:3).

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