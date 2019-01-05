Наставник США: правильно не засчитали гол России, было чёткое движение ногой

Главный тренер сборной США Майк Хастингс прокомментировал победу в матче с Россией (2:1) в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2019 года.

«Это было правильное решение не засчитывать гол. Мои ребята наверху сказали, что они увидели достаточно четкое движение ногой. Это то, что сказали мне сверху.



Наш вратарь Кейден Примо придал нам спокойствия, когда это было нужно. Иногда мы путаемся в собственных мыслях, а когда вы играете с такой хорошей командой, как Россия, они получают свои шансы, и вам нужна последняя линия обороны, чтобы вы могли хоть как-то отдышаться.



Только посмотрите, что началось в третьем периоде. Нам пришлось останавливать много атак соперника. В этой ситуации вратарь должен быть вашим главным оружием, кем он и был сегодня», — цитирует Хастинга Sport24.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.