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Сборная Финляндии разгромила Швейцарию в полуфинале МЧМ-2019

Сборная Финляндии разгромила Швейцарию в полуфинале МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная Финляндии во втором полуфинальном матче чемпионата мира – 2019 разгромила команду Швейцарии. Встреча закончилась со счётом 6:1.

Вопрос о победителе матча был снят уже к восьмой минуте стартового периода – дубль оформил Аарне Талвитие, по голу на счету Ессе Юлёнена и Хенри Йокихарью. Во втором игровом отрезке сборная Швейцарии отыграла одну шайбу, на что финны ответили ещё двумя – забили Алекси Хепониеми и Расмус Купари.

Завтра, 6 января, состоится финал (начало — в 04:00 мск), а в 00:00 мск начнётся матч за третье место.

В финале сборная Финляндии сразится с командой США, на групповом этапе североамериканцы одержали победу со счётом 4:1. В матче за бронзовые медали Швейцария поспорит с россиянами.

Сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ-2019
U20 ЧМ-2019
05 января 2019, суббота. 04:00 МСК
Финляндия U20
6:1
4:1, 2:0, 0:0
Швейцария U20
1:0 – Юлёнен (Виртанен) – 00:40 (5x5), 2:0 – Талвитие (Купари, Вааканайнен) – 02:55 (5x5), 3:0 – Талвитие (Купари, Хепониеми) – 05:53 (5x5), 4:0 – Йокихарью (Хепониеми, Пуустинен) – 07:43 (5x4), 4:1 – Курашев (Лойенбергер, Мюллер) – 16:40 (5x4), 5:1 – Хепониеми (Толванен, Лунделль) – 27:56 (5x5), 6:1 – Купари (Какко, Хепониеми) – 34:57 (5x4)
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