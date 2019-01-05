Сборная Финляндии разгромила Швейцарию в полуфинале МЧМ-2019

Молодёжная сборная Финляндии во втором полуфинальном матче чемпионата мира – 2019 разгромила команду Швейцарии. Встреча закончилась со счётом 6:1.

Вопрос о победителе матча был снят уже к восьмой минуте стартового периода – дубль оформил Аарне Талвитие, по голу на счету Ессе Юлёнена и Хенри Йокихарью. Во втором игровом отрезке сборная Швейцарии отыграла одну шайбу, на что финны ответили ещё двумя – забили Алекси Хепониеми и Расмус Купари.

Завтра, 6 января, состоится финал (начало — в 04:00 мск), а в 00:00 мск начнётся матч за третье место.

В финале сборная Финляндии сразится с командой США, на групповом этапе североамериканцы одержали победу со счётом 4:1. В матче за бронзовые медали Швейцария поспорит с россиянами.