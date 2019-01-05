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Гол Панарина не помог «Коламбусу» победить «Каролину»

Гол Панарина не помог «Коламбусу» победить «Каролину»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде уступил «Каролине Харрикейнз» — 2:4.

К 27-й минуте «ураганы» повели с комфортным преимуществом в три шайбы – отличились Майкл Ферланд, Даги Хэмилтон и Грег Маккегг. Вратарь «жакетов» Сергей Бобровский уступил место Йоонасу Корписало. Ещё до свистка на перерыв гости отыграли два гола усилиями Оливера Бьёркстранда и Артемия Панарина. Точку в матче поставил Себастьян Ахо, поразивший пустые ворота.

Посмотреть видео гола Панарина можно в «твиттере» «Коламбуса».

Бобровский отразил 13 бросков из 16. На счету Панарина 2 броска за 21.17 на льду. Андрей Свечников сыграл 13.18.

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» в овертайме одержал волевую домашнюю победу над «Нэшвилл Предаторз» — 4:3.

Голами в составе победителей отметились Андреас Атанасиу, Томас Ванек, Тайлер Бертуцци и Дилан Ларкин. У «хищников» отличились Пи Кей Суббэн, Крэйг Смит и Райан Джохансен.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
4:2
2:0, 1:2, 1:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Ферланд (Ахо, Уильямс) – 05:16 (5x5), 2:0 – Хэмилтон (Маккегг, Мяэналанен) – 06:38 (5x5), 3:0 – Маккегг (Песке, Макгинн) – 26:52 (5x5), 3:1 – Бьёркстранд (Веренски, Джонс) – 35:40 (5x5), 3:2 – Панарин (Дюклер, Мюррей) – 36:05 (5x5), 4:2 – Ахо (Славин) – 59:58 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
4:3
0:1, 2:1, 1:1, 1:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Суббэн (Экхольм, Гримальди) – 17:36 (5x5), 0:2 – Смит (Эллис, Йози) – 23:01 (5x5), 1:2 – Атанасиу (Гронек) – 24:23 (5x5), 2:2 – Ванек (Холовски) – 33:35 (5x5), 3:2 – Бертуцци (Нюквист) – 51:57 (5x5), 3:3 – Джохансен (Йернкрок) – 58:44 (6x5), 4:3 – Ларкин (Гронек) – 64:34 (3x3)
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