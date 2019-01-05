Гол Панарина не помог «Коламбусу» победить «Каролину»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде уступил «Каролине Харрикейнз» — 2:4.

К 27-й минуте «ураганы» повели с комфортным преимуществом в три шайбы – отличились Майкл Ферланд, Даги Хэмилтон и Грег Маккегг. Вратарь «жакетов» Сергей Бобровский уступил место Йоонасу Корписало. Ещё до свистка на перерыв гости отыграли два гола усилиями Оливера Бьёркстранда и Артемия Панарина. Точку в матче поставил Себастьян Ахо, поразивший пустые ворота.

Посмотреть видео гола Панарина можно в «твиттере» «Коламбуса».

Бобровский отразил 13 бросков из 16. На счету Панарина 2 броска за 21.17 на льду. Андрей Свечников сыграл 13.18.

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» в овертайме одержал волевую домашнюю победу над «Нэшвилл Предаторз» — 4:3.

Голами в составе победителей отметились Андреас Атанасиу, Томас Ванек, Тайлер Бертуцци и Дилан Ларкин. У «хищников» отличились Пи Кей Суббэн, Крэйг Смит и Райан Джохансен.