Джек Хьюз: даже не знаю, кого канадцы ненавидят больше — Россию или Америку

Нападающий сборной США и главный фаворит драфта новичков — 2019 Джек Хьюз прокомментировал выход в финал молодёжного чемпионата мира.



«Я не знаю, кого канадские фанаты ненавидят больше — Россию или нас, американцев. Но было приятно, когда нам аплодировали. На трибунах я видел несколько болельщиков в свитерах моего брата Куинна Хьюза. Волнуюсь ли я перед финалом? Нет, никаких нервов. Это как раз то, о чём я мечтал, когда был ребёнком», — приводит слова 17-летнего Хьюза TSN.

Костин «послал» трибуны после матча с США. Капитан сборной России был не прав Он не смог сдержаться после поражения в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2019.

Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал МЧМ. В последний раз подобное с российской командой происходило с 2008 по 2010 год. Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию (8:3).