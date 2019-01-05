Как вы относитесь к поражению сборной России от США в полуфинале МЧМ?

Сборная России потерпела поражение в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2019, уступив команде США со счётом 1:2. Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал МЧМ. В последний раз подобное с российской командой происходило с 2008 по 2010 год. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Как вы относитесь к поражению сборной России от США в полуфинале МЧМ?».

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.