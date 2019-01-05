Тренер Швейцарии: Россия может обыграть нас вполсилы, если будем так действовать

Главный тренер сборной Швейцарии на молодёжном чемпионате мира — 2019 Кристиан Волвенд прокомментировал поражение в полуфинальном матче со сборной Финляндии (1:6) и предстоящий матч за бронзу со сборной России.



«Если мы будем играть в бронзовом матче так же плохо, как сегодня, то сборная России может действовать на 50% от своих сил и всё равно выиграет. С финнами у нас был ужасный старт, хуже не придумаешь. Шансов сделать камбэк у нас не было. Не думаю, что на нас оказывалось какое-то особенное давление. Просто мы оказались не готовы к началу матча», — сказал Волвенд в эфире TSN.

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Вопрос о победителе матча был снят уже к восьмой минуте стартового периода – дубль оформил Аарне Талвитие, по голу на счету Ессе Юлёнена и Хенри Йокихарью. Во втором игровом отрезке сборная Швейцарии отыграла одну шайбу, на что финны ответили ещё двумя – забили Алекси Хепониеми и Расмус Купари.



Завтра, 6 января, состоится финал (начало — в 04:00 мск), а в 00:00 мск начнётся матч за третье место.