Видео последних секунд матча Россия – США, реакция американцев на выход в финал

Молодёжная сборная России проиграла США в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Майка Хастингса. Американская сборная ярко выразила радость после выхода в финал турнира.

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Осколки золота. Американцы снова оставили Россию без мечты Сборная России проиграла США в полуфинале молодёжного чемпионата мира.

На 15-й минуте стартового отрезка счёт в матче открыл Оливер Вальстрём. У американцев прошла быстрая атака: Логан Кокерилл получил передачу на ход, по левому флангу убежал от защитника и прострелил в центр, а Вальстрём в касание переправил шайбу в угол. Вторую шайбу американской команды забросил Саша Хмелевски. Он реализовал большинство на 25-й минуте матча. Американцы закрепились в чужой зоне, Джек Хьюз прострелил с правого края, Хмелевски подставил клюшку и переправил шайбу между щитков Кочеткову. На 34-й минуте Григорий Денисенко сократил отставание в счёте. Он получил передачу в своей зоне, убежал по правому флангу и с острого угла послал шайбу под перекладину. Сравнять счёт подопечным Валерия Брагина не удалось.