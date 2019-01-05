«Анахайм» уступил «Вегасу», поражение стало седьмым подряд

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на домашней арене потерпел поражение во встрече с «Вегас Голден Найтс», игра завершилась со счётом 2:3. Для подопечных Жерара Галлана победа стала пятой подряд, «Анахайм» продлил неудачную серию до семи поражений.



Счёт был открыт на 7-й минуте, точным броском отметился американский защитник команды гостей Нейт Шмидт. На старте второго периода «Анахайм» за 18 секунд сумел сравнять счёт и выйти вперёд — заброшенные шайбы на свой счёт записали Даниэль Спронг и Картер Рауни. Решающей стала середина второго периода — «Вегас» забил два гола за 30 секунд усилиями Томаша Носека и Макса Пасиоретти и вырвал победу.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19