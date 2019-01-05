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«Анахайм» уступил «Вегасу», поражение стало седьмым подряд

«Анахайм» уступил «Вегасу», поражение стало седьмым подряд
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на домашней арене потерпел поражение во встрече с «Вегас Голден Найтс», игра завершилась со счётом 2:3. Для подопечных Жерара Галлана победа стала пятой подряд, «Анахайм» продлил неудачную серию до семи поражений.

Счёт был открыт на 7-й минуте, точным броском отметился американский защитник команды гостей Нейт Шмидт. На старте второго периода «Анахайм» за 18 секунд сумел сравнять счёт и выйти вперёд — заброшенные шайбы на свой счёт записали Даниэль Спронг и Картер Рауни. Решающей стала середина второго периода — «Вегас» забил два гола за 30 секунд усилиями Томаша Носека и Макса Пасиоретти и вырвал победу.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2:3
0:1, 2:2, 0:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Шмидт (Хант, Носек) – 06:52 (6x5), 1:1 – Спронг (Махура, Хенрик) – 21:57 (5x4), 2:1 – Рауни (Линдхольм, Гиббонс) – 22:15 (5x5), 2:2 – Носек (Макнэбб) – 30:15 (5x5), 2:3 – Пасиоретти (Штястны, Так) – 30:46 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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