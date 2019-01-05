«Питтсбург» — «Виннипег» — 4:0. Видеообзор матча с передачей Малкина

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду разгромил «Виннипег Джетс» — 4:0.

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Передача Малкина помогла «Питтсбургу» одержать восьмую победу подряд

«Пингвины» на 15-й минуте провели две результативные атаки с интервалом в 33 секунды — отличились Олли Мяяття и Мэтт Каллен. В середине второго периода заброшенной шайбой отметился Доминик Симон, ему ассистировал Евгений Малкин. Точку в матче поставил Крис Летанг, поразив пустые ворота.



На счету Малкина показатель полезности «+1», 2 броска в створ и 3 силовых приёма при 15% выигранных вбрасываний за 19.05 на льду (4.18 — в большинстве). Мэтт Мюррей оформил шат-аут, отразив 33 броска.



У Дмитрия Куликова «-2», 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 11.35.



«Питссбург» одержал восьмую победу подряд и вышел на 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка. «Виннипег» (52) — второй на Западе. У канадской команды 3 поражения в 4 матчах.